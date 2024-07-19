Городские депутаты Сочи провели выборы нового руководителя курортного города. Путем закрытого голосования большинство народных избранников поддержало кандидатуру экс-заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Прошунина.

Из трех финалистов наибольшее количество голосов - 43 - получил именно Прошунин. Председатель городского собрания Виктор Филонов пояснил, что такое единодушие парламентариев обусловлено объективными факторами. По его словам, новый градоначальник обладает необходимым управленческим опытом работы с крупными территориями, а также хорошо знаком с проблематикой региона и самого Сочи. Эти качества должны способствовать эффективному решению задач по стратегическому развитию города-курорта, укреплению его социально-экономического потенциала и поддержке местного населения.

Стоит отметить, что в середине мая краевая администрация объявила об уходе с поста предыдущего мэра Сочи Алексея Копайгородского в связи с его переходом на новую должность.

Что касается биографии нового главы города, то Андрей Прошунин с 1998 по 2011 год проходил службу в органах внутренних дел. Затем он занимал руководящие посты в администрации Краснодарского края. С декабря 2020 года работал заместителем, а затем первым заместителем министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона. В декабре 2021 года Прошунин возглавил министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.