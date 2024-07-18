Член парламента от Словацкой национальной партии (SNS) Павел Люптак стал жертвой агрессии после того, как не поддержал на недавнем заседании законодательного органа постановление, осуждающее предполагаемую атаку России на педиатрическое учреждение в столице Украины.
Об этом инциденте сообщил его однопартиец, парламентарий Иван Шевчик.
Шевчик проинформировал общественность через социальную платформу о физическом нападении на своего коллегу.
В связи с произошедшим была отменена запланированная на вечер пятницы встреча Люптака с избирателями. Шевчик пообещал позже предоставить более подробную информацию о случившемся.
Ранее на этой неделе представительница оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Беата Юрик выступила с инициативой внести в повестку дня парламентского заседания обсуждение резолюции, осуждающей предполагаемую российскую атаку на детскую больницу в Киеве.
Согласно данным Министерства обороны РФ, повреждения медучреждению были нанесены ракетой украинских сил противовоздушной обороны.
Предложение Юрик не получило достаточной поддержки — за него проголосовал всего 41 депутат, что оказалось недостаточно для включения вопроса в повестку дня.
В ходе заседания Люптак поставил под сомнение достоверность информации об атаке, поинтересовавшись у Юрик, была ли она лично свидетелем происшествия и каковы источники ее утверждений о причастности России к удару по больнице в Киеве.
Фото: commons.wikimedia.org/Ing.Mgr.Jozef Kotulič (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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