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Словацкого депутата Люптака, не поддержавшего антироссийскую резолюцию, избили
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Словацкого депутата Люптака, не поддержавшего антироссийскую резолюцию, избили

Член парламента от Словацкой национальной партии (SNS) Павел Люптак стал жертвой агрессии после того, как не поддержал на недавнем заседании законодательного органа постановление, осуждающее предполагаемую атаку России на педиатрическое учреждение в столице Украины.

Об этом инциденте сообщил его однопартиец, парламентарий Иван Шевчик.

Шевчик проинформировал общественность через социальную платформу о физическом нападении на своего коллегу.

В связи с произошедшим была отменена запланированная на вечер пятницы встреча Люптака с избирателями. Шевчик пообещал позже предоставить более подробную информацию о случившемся.

Ранее на этой неделе представительница оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Беата Юрик выступила с инициативой внести в повестку дня парламентского заседания обсуждение резолюции, осуждающей предполагаемую российскую атаку на детскую больницу в Киеве.

Согласно данным Министерства обороны РФ, повреждения медучреждению были нанесены ракетой украинских сил противовоздушной обороны.

Предложение Юрик не получило достаточной поддержки — за него проголосовал всего 41 депутат, что оказалось недостаточно для включения вопроса в повестку дня.

В ходе заседания Люптак поставил под сомнение достоверность информации об атаке, поинтересовавшись у Юрик, была ли она лично свидетелем происшествия и каковы источники ее утверждений о причастности России к удару по больнице в Киеве.

Фото: commons.wikimedia.org/Ing.Mgr.Jozef Kotulič (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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