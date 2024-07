На востоке Сирии, в провинции Дейр-эз-Зор, американская военная база, расположенная на газовом месторождении "Конико", подверглась ракетному обстрелу. По информации сирийского военного источника, пять ракет были выпущены по базе, три из которых попали непосредственно на ее территорию, а две другие упали в окрестностях. После атаки американские вертолеты были подняты в воздух.

Стоит отметить, что с октября 2023 года американские базы в Ираке и Сирии неоднократно становились объектами нападений, ответственность за которые брали на себя различные вооруженные группировки, входящие в состав сил "Исламского сопротивления Ирака". Эти группировки заявляли, что атаки являются ответом на действия Израиля в секторе Газа и поддержку этих действий со стороны США.

Интенсивность нападений значительно снизилась после инцидента в феврале, когда в результате атаки на американскую базу в Иордании погибли трое американских военнослужащих и более 40 получили ранения. В ответ на это американская авиация нанесла удары по западному Ираку и приграничным с Сирией районам.

На прошлой неделе, после нескольких месяцев затишья, база США Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака была атакована двумя беспилотниками со взрывчаткой. По информации источника в международной антитеррористической коалиции, атака не привела к каким-либо повреждениям. Это подтвердил и американский военный чиновник, добавив, что никто из персонала базы не пострадал.

Напомним, что вооруженные силы США контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии, включая провинции Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где расположены значительные запасы нефти и газа. Официальный Дамаск неоднократно заявлял, что присутствие американских военных на сирийской территории является незаконной оккупацией и государственным пиратством, цель которого — хищение сирийской нефти.

Фото: commons.wikimedia.org Sgt. 1st Class Dexter D. Clouden, U. S. Army(it is in the public domain in the United States.)