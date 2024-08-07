В Красноярском крае погибло 5 человек в результате столкновения с грузовиком

В Сибири произошло смертельное ДТП с участием грузовика

Краевая прокуратура Красноярска провела проверку после того, как пять человек погибли в ДТП с большегрузом в Боготольском районе.

Расследование смертельного ДТП в Боготоле провели органы прокуратуры. В ведомстве сообщили, что водитель Toyota выехал на встречную полосу трассы Р-255 в направлении Ачинска, в результате чего произошло столкновение с грузовиком Scania.

Водитель иномарки и четверо его пассажиров погибли на месте аварии. Водитель грузовика был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

В настоящее время на месте происшествия находятся следственно-оперативная группа полиции, сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. Личности пострадавших устанавливаются.

В ведомстве заявили, что сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: commons.wikimedia.org