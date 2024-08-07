В Новосибирске мужчину приговорили к 7 месяцам колонии за осквернение Вечного огня

Новосибирский областной суд приговорил 22-летнего жителя Новосибирска к семи месяцам колонии за тушение Вечного огня на Монументе Славы в состоянии алкогольного опьянения.

По данным следствия, молодой человека 15 мая 2024 года публично распивал спиртные напитки у Вечного огня Монумента Славы, отмечая заслуги сибиряков в годы Великой Отечественной войны, а затем вылил спиртное в огонь, чтобы потушить пламя. По мнению надзорного органа, "этими действиями он осквернил подвиг погибших войнов и оскорбил память о защитниках отечества".

Областная прокуратура сообщила, что подсудимый признал себя виновным и раскаялся в совершенном злодеянии.

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