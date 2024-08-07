В Новосибирске мужчину приговорили к 7 месяцам колонии за осквернение Вечного огня

Новосибирский областной суд приговорил 22-летнего жителя Новосибирска к семи месяцам колонии за тушение Вечного огня на Монументе Славы в состоянии алкогольного опьянения.
По данным следствия, молодой человека 15 мая 2024 года публично распивал спиртные напитки у Вечного огня Монумента Славы, отмечая заслуги сибиряков в годы Великой Отечественной войны, а затем вылил спиртное в огонь, чтобы потушить пламя. По мнению надзорного органа, "этими действиями он осквернил подвиг погибших войнов и оскорбил память о защитниках отечества".
Областная прокуратура сообщила, что подсудимый признал себя виновным и раскаялся в совершенном злодеянии.
Фото: commons.wikimedia.org
Конституционный суд Таиланда ликвидировал главную оппозиционную партию страны
Суд Таиланда вынес решение о ликвидации главной оппозиционной партии за попытку дискредитации монархии
FT: США пригрозили Турции последствиями, если не будет ограничен экспорт в РФ
Соединенные Штаты начали грозить Турции за сотрудничество с Россией.
Михаил Галустян показал встречу с семьëй после долгой разлуки
Прилетевший из Колумбии комик Михаил Галустян опубликовал фото с женой и детьми.
В Эрмитаж передали археологические находки из Крыма
В Государственный Эрмитаж передали на реставрацию археологические находки, недавно найденные на раскопках Херсонеса