Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.08.2024 : 85,1646
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.08.2024 : 93,0265
В Сибири мужчина осквернил Вечный огонь, потушив его спиртным
  1. Главная
  2. Происшествия

В Новосибирске мужчину приговорили к 7 месяцам колонии за осквернение Вечного огня

В Сибири мужчина осквернил Вечный огонь, потушив его спиртным

Новосибирский областной суд приговорил 22-летнего жителя Новосибирска к семи месяцам колонии за тушение Вечного огня на Монументе Славы в состоянии алкогольного опьянения.

По данным следствия, молодой человека 15 мая 2024 года публично распивал спиртные напитки у Вечного огня Монумента Славы, отмечая заслуги сибиряков в годы Великой Отечественной войны, а затем вылил спиртное в огонь, чтобы потушить пламя. По мнению надзорного органа, "этими действиями он осквернил подвиг погибших войнов и оскорбил память о защитниках отечества".

Областная прокуратура сообщила, что подсудимый признал себя виновным и раскаялся в совершенном злодеянии.

Фото: commons.wikimedia.org

Мир

Конституционный суд Таиланда ликвидировал главную оппозиционную партию страны

Конституционный суд Таиланда ликвидировал главную оппозиционную партию страны

Суд Таиланда вынес решение о ликвидации главной оппозиционной партии за попытку дискредитации монархии

Читать полностью
FT: США пригрозили Турции последствиями, если не будет ограничен экспорт в РФ

FT: США пригрозили Турции последствиями, если не будет ограничен экспорт в РФ

Соединенные Штаты начали грозить Турции за сотрудничество с Россией.

Читать полностью

Общество

Михаил Галустян показал встречу с семьëй после долгой разлуки

Михаил Галустян показал встречу с семьëй после долгой разлуки

Прилетевший из Колумбии комик Михаил Галустян опубликовал фото с женой и детьми.

Читать полностью
В Эрмитаж передали археологические находки из Крыма

В Эрмитаж передали археологические находки из Крыма

В Государственный Эрмитаж передали на реставрацию археологические находки, недавно найденные на раскопках Херсонеса

Читать полностью

Новости