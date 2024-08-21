В США допустили возможность возрождения терроризма угрожающего стране

Американская администрация под руководством Джо Байдена допустила быстрое возрождение террористических группировок, представляющих угрозу для самих Соединенных Штатов. Об этом заявил член комитета по вооруженным силам палаты представителей Конгресса Майкл Уолц.

Он подчеркнул, что террористическая активность набирает обороты. По его словам, «Аль-Каида»* вновь обретает силу, организуя тренировочные лагеря. Также возрождается и ИГ*; недавно были задержаны восемь боевиков этой организации в трех различных городах США, проникших на территорию страны через неконтролируемую южную границу, отметил Уолц на брифинге, который был проведен в рамках предвыборной кампании Дональда Трампа в Чикаго.

Кроме того, Уолц указал, что в Европе уже удалось предотвратить семь запланированных террористических актов, и в Соединенных Штатах террористы также могут быть задействованы в подготовке новых атак.

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