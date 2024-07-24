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В США заявили, что Джо Байден и Камала Харрис солидарны в вопросе Газы
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  • Опубликована сегодня в 1:27

В США заявили, что Джо Байден и Камала Харрис солидарны в вопросе Газы

Глава Белого дома и его заместитель солидарны в вопросе разрешения кризиса в секторе Газа, опровергая слухи о разногласиях, как сообщил высокопоставленный представитель администрации США.

В ходе визита в Вашингтон премьер Израиля выступил перед американскими законодателями, что спровоцировало демонстрации пацифистов у здания Конгресса. Его программа включает встречи с действующим президентом, вице-президентом и потенциальным кандидатом от оппозиционной партии.

Официальный представитель подчеркнул единство позиций высшего руководства страны, отметив их постоянное взаимодействие и четкое понимание целей предстоящих переговоров. Ключевой посыл израильскому лидеру заключается в необходимости приложить максимум усилий для освобождения удерживаемых лиц.

Было отмечено активное участие вице-президента во всех контактах с израильским премьером на протяжении последних десяти месяцев.

Медиа выдвигают предположения о возможном изменении курса США в отношении ситуации в Газе в случае выдвижения нынешнего вице-президента на пост главы государства от правящей партии. Это связывают с разногласиями внутри партии относительно текущей политики. Бывший сенатор даже заявил о попытках вице-президента дистанцироваться от израильского премьера.

Между тем, согласно подсчетам информационного портала, около половины представителей правящей партии в Конгрессе проигнорировали выступление израильского лидера. Вице-президент не смогла присутствовать из-за ранее запланированного мероприятия.

Фото: commons.wikimedia.orgМрфелпс(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)

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