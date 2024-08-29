Цикл истории: в США вновь взлетел спрос на постройку бункеров "судного дня"

Телеканал Fox News, ссылаясь на представителей рынка, сообщил о повышении спроса на строительство частных убежищ в США, предназначенных для защиты от различных угроз, включая террористические атаки, ядерные катастрофы и нападения преступников.

Компания Atlas Survival Shelters из Далласа (штат Техас), специализирующаяся на строительстве бункеров, отмечает существенный рост числа клиентов. По мнению представителей компании, многие американцы испытывают тревогу в связи с усилением социальной напряженности в стране.

По словам владельца компании Рона Хаббарда, заказы на строительство бункеров поступают ежедневно. Стоимость сооружения варьируется от 20 тысяч до 1 миллиона долларов, однако по желанию заказчика может быть значительно увеличена.

Потенциальным клиентам предлагается широкий выбор бункеров, которые, по заявлению компании, способны обеспечить защиту от пандемий, массовых беспорядков, нападений, терактов, а также биологических и ядерных катастроф.

Хаббард полагает, что почти половина американцев серьезно обеспокоены угрозой начала новой гражданской войны в США. В интервью телеканалу он отметил, что бизнес по строительству бункеров сейчас переживает период процветания.

Также Хаббард сообщил, что среди его состоятельных клиентов, заказывающих элитные убежища, находятся известные личности, такие как сестры Ким и Хлоя Кардашьян, блогер Мистер Бист, а также заказчики из других стран.

Фото: www. flickr. com/Erik Drost (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)