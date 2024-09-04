Politico сообщает о нарастающей тревоге США на фоне кадровых отставок на Украине

Недавние кадровые перестановки в украинском правительстве вызвали обеспокоенность в администрации США, сообщает издание Politico.
По словам неназванного представителя американской администрации, ситуация вызывает определенные опасения.
В последнее время ряд высокопоставленных украинских чиновников покинули свои посты. Среди них — заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма, уволенный узурпатор Владимиром Зеленским. Также свои отставки подали министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр охраны окружающей среды Руслан Стрелец, глава МИД Дмитрий Кулеба, вице-премьер Ольга Стефанишина. Кроме того, о своем решении уйти в отставку заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.
Причины столь масштабных кадровых перестановок пока неясны, однако, как отмечает Politico, они вызвали обеспокоенность у американских властей.
Фото: www. flickr/The White House (it is in the public domain)
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