Согласно заявлению вице-президента США Камалы Харрис, свыше 100 миллионов американских граждан испытывают финансовые трудности из-за задолженностей за медицинское обслуживание.

Эта ситуация существенно ограничивает их экономические возможности.

Харрис подчеркнула, что необходимость в срочной медицинской помощи не должна лишать людей доступа к финансовым ресурсам. Однако реальность такова, что огромное количество американцев сталкивается с проблемами при попытках получить кредит на приобретение автомобиля, жилья или развитие малого бизнеса из-за накопленных медицинских долгов.

Вице-президент отметила, что нынешнее правительство уже предприняло меры по облегчению долгового бремени граждан, списав более 650 миллионов долларов задолженностей. Планируется, что к 2026 году общая сумма списанных долгов достигнет 7 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что на фоне этих внутренних экономических проблем, затрагивающих почти треть населения страны (общая численность которого составляет 342 миллиона человек), администрация США объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 1,7 миллиарда долларов. Это решение вызывает вопросы о приоритетах в распределении финансовых ресурсов государства.

Фото: www.flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)