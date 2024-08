Американский конгрессмен от Республиканской партии Пол Госар выразил мнение, что атака украинских вооруженных сил на Курскую область не способна приблизить разрешение конфликта и является саморазрушительной.

По его словам, такое вторжение через границу не прекратит кровопролитный конфликт, который уже унес множество жизней, и он вновь призвал к мирным переговорам.

На прошлой неделе заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Патель отверг утверждения о причастности США к нападению ВСУ на Курскую область, несмотря на сообщения в американских СМИ.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Украина рассматривала несколько вариантов внезапного нападения на Россию, и якобы получила одобрение от руководства США и Европейского Союза на такую акцию, что стало бы первым случаем вторжения на российскую территорию со времен Второй мировой войны.

Директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национальной антитеррористической комиссии отметил, что Киев, при поддержке западных стран, осуществил террористическую атаку в Курской области, нацелившись на мирное население и гражданскую инфраструктуру.

В заявлении НАК подчеркивалось, что в сложившихся условиях необходимо использовать все доступные средства для противодействия террористическим угрозам и усилить работу на местном уровне, учитывая специфические особенности регионов.

По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, 6 августа в 5:30 утра украинские подразделения начали наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение было остановлено. Он заверил, что операция завершится разгромом противника и восстановлением контроля над государственной границей.

Министерство обороны РФ 13 августа сообщило, что на курском направлении украинские силы потеряли более 2030 военнослужащих, а также 35 танков и 31 бронетранспортер.

Президент России Владимир Путин заявил, что украинское руководство предприняло провокацию и ведет неизбирательные обстрелы, включая атаки на гражданские объекты. Он подчеркнул, что противник получит адекватный ответ, и все задачи, поставленные перед Россией, будут выполнены.

В Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности граждан.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)