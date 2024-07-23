Недавний опрос, проведенный исследовательской компанией YouGov совместно с телеканалом CBS News, выявил высокий уровень поддержки среди избирателей-демократов решения президента США Джо Байдена отказаться от участия в предстоящих выборах.

Исследование показало, что подавляющее большинство опрошенных сторонников Демократической партии, а именно 83%, одобряют решение Байдена не баллотироваться на второй срок. Более того, почти половина респондентов (45%) полагает, что этот шаг может повысить шансы демократов на победу над бывшим президентом Дональдом Трампом в предстоящей избирательной кампании.

Опрос был проведен 21-22 июля, сразу после заявления Байдена о своем решении. В исследовании приняли участие более тысячи совершеннолетних граждан США. Статистическая погрешность результатов составляет приблизительно 3,4%.

Напомним, что 21 июля президент Байден объявил о своем отказе от участия в предвыборной гонке и выразил поддержку кандидатуре действующего вице-президента Камалы Харрис в качестве потенциального кандидата от Демократической партии на предстоящих в ноябре выборах.

Эти данные свидетельствуют о значительных изменениях в политических настроениях американских избирателей и могут оказать существенное влияние на расстановку сил в преддверии президентских выборов, которые состоятся 5 ноября текущего года.

Фото: commons. wikimedia.orgГейдж Скидмор из Сюрпрайза, штат Аризона, Соединенные Штаты Америки(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.)