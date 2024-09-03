Десятилетний мальчик признался в убийстве двух человек в США

Десятилетний мальчик признал свою виновность в убийстве бывшего мэра города Минден и его дочери в американском штате Луизиана, сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на информацию от полиции.
Мальчик был арестован после того, как заявил, что застрелил экс-мэра Миндена и его взрослую дочь. Известно, что оба жертвы были убиты в доме самого бывшего мэра, Джозефа Корнелиуса-старшего. При этом шестилетний ребенок, который также находился в доме, не пострадал. По словам шефа полиции Джареда МакАйвера, тела были обнаружены с множественными огнестрельными ранениями, и для совершения преступления использовались два различных пистолета.
МакАйвер добавил, что малолетний подозреваемый является родственником экс-мэра, однако не уточнил, как именно они связаны. По информации шефа полиции, мальчику предъявлены обвинения по двум пунктам в убийстве, но неизвестно, будет ли ему предоставлен адвокат.
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