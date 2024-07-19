Такер Карлсон высказал мнение о возможностях манипуляции президентскими выборами.
На собрании представителей Республиканской партии он поделился своими размышлениями о потенциальных масштабах электоральных махинаций.
По словам журналиста, при достаточном уровне фальсификаций теоретически возможно добиться избрания на пост главы государства даже неодушевленного предмета или усопшего человека. Карлсон подчеркнул, что подобное заявление вызывает у него ненависить, однако он считает необходимым озвучить эту точку зрения.
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