Суд США под залог освободил россиянина, подозревающегося в кибермошенничестве

Федеральный суд во Флориде принял решение об освобождении под залог российского гражданина Павла Кублицкого, которому предъявлены обвинения в кибермошенничестве. Эта информация содержится в судебных документах, опубликованных в электронной базе данных суда в понедельник.
Ранее на прошлой неделе правоохранительные органы США задержали Кублицкого вместе с гражданином Казахстана Александром Ходыревым по подозрению в совершении киберпреступлений.
Согласно ордеру на арест, американские власти полагают, что задержанные были причастны к управлению платформой в даркнете, специализирующейся на обмене и продаже нелегально полученных данных.
Судебные документы свидетельствуют о том, что Кублицкий был освобожден после внесения залога в размере 100 тысяч долларов по итогам предварительных слушаний, состоявшихся в пятницу.
Суд обязал россиянина передать американским властям все имеющиеся у него паспорта и проездные документы. Кроме того, ему запрещено пользоваться смартфоном, установлено наблюдение за его перемещениями и назначен домашний арест.
Согласно ранее опубликованной информации, Ходырев и Кублицкий прибыли в США в 2022 году и подали заявления о предоставлении убежища. Из судебных материалов следует, что оба мужчины проживали во Флориде, ведя роскошный образ жизни при отсутствии официального трудоустройства.
Фото: www. flickr. com/Erik Drost (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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