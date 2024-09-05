В США обвинили двух россиян в создании тайного сообщества в социальных сетях

В США обвинили двух россиян в создании тайного сообщества

Министерство юстиции США предъявило обвинения двум сотрудникам RT в распространении вирусных видео в социальных сетях, сообщает National Public Radio.

В среду министерство обвинило двух работников российской государственной вещательной компании RT в разработке схемы для тайного финансирования и управления созданием видео, которые набирали миллионы просмотров. Указанные сотрудники — Константин Калашников и Елена Афанасьева - обвиняются в сговоре с целью отмывания денег.

Согласно деталям обвинительного заключения, речь идет о зарегистрированной в Нэшвилле компании Tenet Media. Описание веб-сайта совпадает с характеристикой "сети неортодоксальных комментаторов, сосредоточивших внимание на политических и культурных вопросах Запада".

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