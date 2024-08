Западные страны должны пересмотреть свою поддержку Украины в свете новых данных о возможной причастности украинских граждан к взрывам на "Северных потоках", пишет бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в своей статье для издания The American Conservative.

Автора особенно беспокоит та готовность, с которой Украина, по его мнению, готова действовать против своих формальных союзников, что, по его мнению, является еще одним аргументом для того, чтобы западные державы прекратили оказывать практически безусловную поддержку украинскому правительству. Бэндоу также полагает, что Владимир Зеленский пытался вовлечь НАТО в конфликт, что создает риск эскалации до полномасштабного военного столкновения, включая возможность ядерного кризиса. В свете этого, он считает, что администрация президента США Джо Байдена должна прекратить вмешательство в российско-украинский конфликт и отказаться от дальнейшей поддержки.

На прошлой неделе Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, проживающего в Польше, которого подозревают в участии в теракте на "Северных потоках". По имеющимся сведениям, немецкие власти еще в июне передали Польше ордер на арест некоего Владимира З., личность которого была установлена на основе предполагаемого изображения с камеры дорожного наблюдения, зафиксировавшей превышение скорости. В заявлении утверждается, что Владимир З. якобы управлял автомобилем Citroen, на котором, как предполагается, 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась группа диверсантов, причастных к взрывам на "Северных потоках".

Взрывы, произошедшие 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах, "Северный поток" и "Северный поток - 2", привели к значительным повреждениям. Компания Nord Stream AG заявила, что авария носит беспрецедентный характер, и сроки восстановления определить невозможно. Президент России Владимир Путин назвал случившееся явным актом терроризма, а Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело по факту международного терроризма.

Фото: commons.wikimedia.orgU.S. Department of State from United States(in the public domain )