В США отреагировали на потери ВСУ в Курской области

В Курской области Украина сталкивается с серьезными потерями, направив туда свои наиболее подготовленные войска, сообщает военный журнал Military Watch.

По информации обозревателей, эти потери особенно значительны, поскольку Украина задействовала в наступательных действиях свои самые сильные военные подразделения, включая дефицитные танки Challenger 2, Т-80 и Leopard. Комментируя заявления Министерства обороны России о потерях вооруженных сил Украины в этом регионе, журналисты отметили, что такие убытки могут существенно сказаться на положении ВСУ в конфликте.

Накануне Министерство обороны России сообщило, что за время боевых действий российские подразделения, отражая попытки вторжения украинских войск на территорию РФ в Курской области, уничтожили до 2860 солдат, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 единиц бронетехники и 22 артиллерийских орудия.

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