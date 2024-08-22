США рассчитывают на диалог с Россией как с ядерной державой

Председатель комитета по международным делам Сената США Бен Кардин в беседе с РИА Новости выразил надежду на то, что Москва и Вашингтон сохранят сотрудничество в качестве ядерных держав, независимо от развития событий на Украине.
Он отметил, что ожидает продолжения взаимодействия между ядерными державами, особенно в вопросах, касающихся контроля над вооружениями, вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация на Украине. Эти комментарии он сделал на общенациональном съезде Демократической партии США, который проходит в Чикаго, штат Иллинойс, обсуждая перспективы будущих отношений между Россией и США.
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