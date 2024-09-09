В США обвинили мужчину в сотрудничестве с Росатом

В понедельник власти США задержали жителя Массачусетса Сэма Бхамбхани по обвинению в сговоре с целью обхода антироссийских санкций, связанного с продажей лазерного оборудования, предположительно в интересах российской государственной корпорации "Росатом". Эта информация была опубликована на американском портале судебных делопроизводств.
Согласно данным ресурса, Бхамбхани, который постоянно проживает в США, был арестован 9 сентября. В материалах обвинения, доступных РИА Новости, утверждается, что он основал компанию, которая якобы участвовала в схеме обхода экспортных ограничений в отношении России.
Прокуратура утверждает, что Бхамбхани вступил в сговор с российским гражданином Максимом Тесленко, который, по информации следствия, занимался перепродажей оборудования конечному покупателю — Уральскому электромеханическому заводу, входящему в состав "Росатома".
В результате Бхамбхани и Тесленко предъявлены обвинения по двум статьям: за заговор, а также за контрабанду с пособничеством и подстрекательством. Власти США объявили Тесленко в розыск, однако, по утверждению американской прокуратуры, он в настоящее время находится в Москве.
Фото: commons. wikimedia.orgUtility Inc from Pixabay(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
На Украине переиздадут учебники без Крыма
На Украине учебники для семиклассников, в которых была представлена карта страны без Крыма, будут отозваны из школ и перепечатаны, сообщает издательство "Литера".
США будет следить за учениями Китая
США планируют следить за совместными военными учениями России и Китая, однако не считают, что это представляет собой серьезную угрозу. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
Слепаков* высказался о смерти Александра Маслякова: хотелось вернуться на эту планету
Комик Семён Слепаков* отреагировал на скорбную весть о смерти главы КВН Александра Маслякова.
Лариса Долина смирилась с потерей квартиры: "Бог дал, Бог взял"
Певица Лариса Долина утешилась после того, как мошенники отобрали у неё квартиру. Звезда объяснила, что у неё осталось нечто более ценное.