В США обвинили мужчину в сотрудничестве с Росатом

В понедельник власти США задержали жителя Массачусетса Сэма Бхамбхани по обвинению в сговоре с целью обхода антироссийских санкций, связанного с продажей лазерного оборудования, предположительно в интересах российской государственной корпорации "Росатом". Эта информация была опубликована на американском портале судебных делопроизводств.

Согласно данным ресурса, Бхамбхани, который постоянно проживает в США, был арестован 9 сентября. В материалах обвинения, доступных РИА Новости, утверждается, что он основал компанию, которая якобы участвовала в схеме обхода экспортных ограничений в отношении России.

Прокуратура утверждает, что Бхамбхани вступил в сговор с российским гражданином Максимом Тесленко, который, по информации следствия, занимался перепродажей оборудования конечному покупателю — Уральскому электромеханическому заводу, входящему в состав "Росатома".

В результате Бхамбхани и Тесленко предъявлены обвинения по двум статьям: за заговор, а также за контрабанду с пособничеством и подстрекательством. Власти США объявили Тесленко в розыск, однако, по утверждению американской прокуратуры, он в настоящее время находится в Москве.

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