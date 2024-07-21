Глава Белого дома подозревает экс-президента в организации кампании против его кандидатуры. Согласно информации, опубликованной в New York Times, действующий президент США Джо Байден полагает, что его предшественник Барак Обама стоит за попытками помешать его переизбранию.
Издание сообщает, что Байден, находясь в изоляции из-за коронавируса в своей резиденции в Делавэре, испытывает растущее недовольство тем, что он расценивает как скоординированные усилия по его вытеснению из предвыборной гонки. Особую обиду он якобы испытывает к некоторым бывшим соратникам, включая Барака Обаму.
По информации источников, близких к президенту, он считает, что недавние утечки в СМИ являются частью кампании, нацеленной на его отставку. Байден предполагает, что главным инициатором выступает экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, однако также негодует на Обаму, подозревая его в закулисном руководстве этими действиями.
Журналист отмечает беспрецедентный характер разногласий между действующим лидером страны и верхушкой его собственной партии накануне выборов.
После неудачного выступления Байдена на дебатах с Дональдом Трампом в рядах демократов усилились призывы к выдвижению альтернативного кандидата. Наиболее вероятной заменой считается вице-президент Камала Харрис.
Теоретически у Демократической партии будет возможность сменить кандидата на августовском съезде, однако на практике отстранение действующего президента, победившего на праймериз, крайне затруднительно без его добровольного отказа. Ранее Байден заявлял о намерении продолжать кампанию, утверждая, что нет более подходящих кандидатов. Тем не менее, по сообщениям СМИ, американский лидер может объявить о выходе из гонки в ближайшее время.
Фото:commons.wikimedia.orgГейдж Скидмор( Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.)
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