Угроза убить после покушения: в Америке разыскивают мужчину, угрожавшего Трампу

Полиция штата Аризона активно разыскивает 66-летнего Рональда Ли Сивруда, обвиняемого в высказывании угроз в адрес бывшего президента США Дональда Трампа. Сивруд находится в розыске по подозрению в планировании убийства Трампа, который намерен посетить штат в четверг.
Согласно заявлению офиса шерифа округа Кочис, "в интересах общественной безопасности" ведется активное расследование угроз в адрес кандидата в президенты. Кроме того, Сивруд разыскивается за предыдущие правонарушения, включая наезд на человека и нарушение закона о регистрации сексуальных преступников.
Причиной визита Трампа в округ Кочис станет выступление на южной границе Соединенных Штатов, где он планирует обсудить резкий рост нелегальной иммиграции во время президентства Джо Байдена. Власти штата принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности бывшего президента во время его поездки.
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