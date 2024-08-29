В Совете Федерации обсудили предстоящий визит главы Национального собрания Вьетнама

В Совете Федерации прошла встреча, посвященная предстоящему визиту главы Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Мана в Россию. Первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин и посол Вьетнама в РФ Данг Минь Кхой обсудили подробности этого важного события.
В ходе встречи было подчеркнуто активное развития российско-вьетнамских отношений. Этот процесс получил новый импульс после государственного визита президента России во Вьетнам. В рамках этого визита были достигнуты важные договоренности, которые будут реализованы на парламентском уровне.
Также было обсуждено обновление межрегиональных соглашений между провинциями Вьетнама и российскими регионами. Особый интерес к такому сотрудничеству проявляют Москва, Санкт-Петербург и Ростовская область.
Кроме того, в СФ напомнили о четвертом Евразийском женском форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября. Ожидается, что на форум прибудет вьетнамская делегация.
Это событие подчеркивает важность развития российско-вьетнамских отношений на разных уровнях. В будущем ожидается укрепление партнерства в разных сферах, в том числе в экономике, культуре и образовании.
Встреча в СФ продемонстрировала серьезный подход к развитию отношений между двумя странами и подтвердила готовность к дальнейшему укреплению партнерства.
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