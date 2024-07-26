В ходе судебного заседания в Белграде обвиняемый в массовом убийстве девяти человек, включая двоих детей, не смог объяснить мотивы своего преступления. Информацию об этом опубликовало издание "Вечерне новости".

Инцидент произошел в ночь на 5 мая 2023 года в пригородах Белграда. Мужчина, передвигаясь на автомобиле, открыл огонь из автоматического оружия по мирным жителям. В результате атаки на месте погибли восемь человек, еще двенадцать получили ранения различной степени тяжести. Позднее, 23 мая, в больнице скончался девятый пострадавший.

Правоохранительные органы задержали 21-летнего Уроша Блажича, подозреваемого в совершении преступления. Также были арестованы его родственники по обвинению в незаконном хранении оружия и укрывательстве преступника. На предварительном слушании в суде Белграда обвиняемый не смог объяснить причины своих действий.

Отец подозреваемого отрицает свою причастность к преступлению.

Следующее заседание суда запланировано на конец августа. Процесс был перенесен из Смедерево в столицу Сербии.

В октябре прошлого года Высшая прокуратура Смедерево предъявила Блажичу обвинения по нескольким статьям, включая убийство при отягчающих обстоятельствах, незаконное владение и ношение оружия, а также угон автомобиля. Его отцу, Радише Блажичу, инкриминируется незаконное хранение оружия - при обыске у него обнаружили различные виды огнестрельного оружия и боеприпасов. У двух дядей обвиняемого также был найден нелегальный арсенал. Все фигуранты дела находятся под стражей.

Согласно информации сербских СМИ, в своих показаниях Блажич утверждал, что подвергался травле со стороны местных жителей из-за общения с участниками телевизионных реалити-шоу. Он также заявлял о зависти соседей к его семье.

Стоит отметить, что 3 мая в Сербии была годовщина другого трагического события - массового убийства в одной из школ Белграда, где 14-летний ученик застрелил восемь детей и охранника, ранив еще шестерых учеников и учителя. После этих трагедий власти Сербии ужесточили законодательство в сфере владения и хранения оружия.

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