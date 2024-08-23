Пожар в поселке Салайка, расположенном неподалеку от города Нови-Сад в Сербии, унес жизни двух взрослых и их детей, сообщил в пятницу вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич.
Инцидент произошел около 3:00 (4:00 по московскому времени) в доме на улице Джорджа Дере. В результате пожара погибли шесть человек, включая четверых детей в возрасте от двух до семи лет. Пожар был ликвидирован девятью пожарными с использованием двух машин. Место происшествия было осмотрено полицией и прокуратурой. По предварительным данным, возгорание могло быть вызвано электроскутером, подключенным к электросети, как сообщили в пресс-службе МВД.
Фото:commons.wikimedia.orgAirsofT1986007( Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
На Пхукете погибло пять человек
Пятеро людей, граждане Мьянмы и Таиланда, погибли вследствие оползня, разрушившего виллу в районе Карон на таиландском острове Пхукет. Российская семейная пара числится пропавшей без вести, и на месте происшествия продолжается поисковая операция. Об этом в пятницу сообщила газета "Кхао Сот".
Депутат бундестага Севим Дагделен призвала прекратить материальную поддержку ВСУ
Севим Дагделен, член бундестага от оппозиционной партии "За разум и справедливость", заявила в своём аккаунте в социальной сети X, что правительство Германии должно прекратить финансирование Украины и сосредоточиться на мирных переговорах для разрешения текущего кризиса.
Медведев пригрозил Украине "расплатой" за запрет православной церкви
Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, предупредил о серьёзных последствиях для Украины в связи с запретом Украинской православной церкви. Медведев уверен, что запрет на деятельность УПЦ Московского патриархата может привести к катастрофе для государства.
Композитор Окороков: певица Апина была замужем за моим другом
Композитор и автор песен "Комбинации" Виталий Окороков признался, что певица Алёна Апина являлась его первой возлюбленной.