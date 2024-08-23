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В Сербии пожар унес жизни шести человек
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В Сербии пожар унёс жизни двух взрослых и их детей

В Сербии пожар унес жизни шести человек

Пожар в поселке Салайка, расположенном неподалеку от города Нови-Сад в Сербии, унес жизни двух взрослых и их детей, сообщил в пятницу вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич.

Инцидент произошел около 3:00 (4:00 по московскому времени) в доме на улице Джорджа Дере. В результате пожара погибли шесть человек, включая четверых детей в возрасте от двух до семи лет. Пожар был ликвидирован девятью пожарными с использованием двух машин. Место происшествия было осмотрено полицией и прокуратурой. По предварительным данным, возгорание могло быть вызвано электроскутером, подключенным к электросети, как сообщили в пресс-службе МВД.

Фото:commons.wikimedia.orgAirsofT1986007( Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

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