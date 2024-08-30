Апробация новых исторических учебников для средних классов начнется в сентябре

В сентябре начнется апробация единых государственных учебников по истории для учащихся 5-9 классов, а с сентября 2025 года планируется начать обучение по ним. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции.
Он отметил, что апробация учебников пройдет в школах различных регионов. По результатам тестирования, при необходимости, будут внесены корректировки, которые будут обсуждены с педагогическим, научным и экспертным сообществом. Министр сообщил, что в декабре планируется включение учебников в федеральный перечень, чтобы школы могли их закупить и начать использовать с сентября 2025 года.
Кравцов добавил, что в основе новых учебников лежат лучшие элементы из действующих пособий, которые были обобщены и дополнены.
Стоимость одного нового учебника составит 209 рублей с учетом доставки в регионы. Министр подчеркнул, что предыдущие учебники истории в мягком переплете стоили около 1000 рублей, поэтому новый учебник почти в 4,5 раза дешевле.
Разработкой новых учебников по истории для 5-9 классов занимались ректор МГИМО Анатолий Торкунов, историк Александр Чубарьян и помощник президента Владимир Мединский.
Фото: Wikimedia Commons/ Минобрнауки России, Минобрнауки России
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