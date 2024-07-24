В ряде областей Украины в среду вечером была активирована система оповещения о воздушной опасности.

Согласно информации, предоставленной интерактивной картой министерства цифровой трансформации страны, сигнал тревоги прозвучал в семи регионах.

Первоначально сигнал был зафиксирован в Харьковской области, где он продолжает действовать до настоящего момента. Впоследствии, начиная с 23:50 по московскому времени, предупреждение распространилось на другие территории Украины.

В число регионов, охваченных воздушной тревогой, вошли Винницкая, Одесская, Николаевская, Кировоградская, Днепропетровская и Сумская области. Это свидетельствует о широком географическом охвате потенциальной угрозы.

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