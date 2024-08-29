Ростовской области продолжается крупный пожар на топливном складе после атаки дрона

На топливном складе в Каменском районе Ростовской области пожар продолжается уже второй день, однако жилые дома не подвергаются опасности, сообщил представитель местной администрации.
В среду губернатор области Василий Голубев заявил, что возгорание на складе произошло после атаки беспилотного летательного аппарата. В результате инцидента никто не пострадал, и для ликвидации пожара были привлечены спасательные службы.
Согласно последним данным, пожарные продолжают борьбу с огнем на складе. Представитель администрации отметил, что огонь не угрожает жилым кварталам.
Фото: www.mos.ru/Пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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