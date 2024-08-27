Россия отмечает Успение Пресвятой Богородицы: православные чтят один из главных праздников

Праздник Успения Богородицы входит в число двунадесятых - двенадцати самых значимых праздников в православной традиции. Однако в первые века христианства он не отмечался.

Согласно преданиям, перед кончиной Богоматерь проживала в Иерусалиме и часто посещала место распятия своего сына - Голгофу. Во время одной из молитв ей явился архангел Гавриил, возвестивший о скором переходе Девы Марии в Небесное Царство. В знак подтверждения своих слов, он вручил ей ветвь с райского древа.

Перед кончиной Богоматери в Иерусалим прибыли все апостолы, за исключением Фомы. Они перенесли тело Девы Марии в Гефсиманский сад, где ранее упокоилась ее мать, праведная Анна. Во время погребения апостолы узрели самого Иисуса Христа, который забрал душу своей матери на Небеса.

Через три дня в город прибыл апостол Фома. Остальные ученики поведали ему о произошедшем, и он попросил открыть гробницу, чтобы проститься с Божьей Матерью. Когда гробница была открыта, обнаружилось, что тела в ней нет. Господь воскресил Богородицу и вознес ее на Небеса.

Успение Богородицы считается одним из двенадцати важнейших православных праздников. Однако в первые века христианства этот день не отмечался.

Духовные лица объясняют это тем, что богослужебные традиции формировались постепенно. Не сразу находилась оптимальная форма выражения почитания. Поэтому праздник Успения стал общецерковным лишь спустя длительный период. Но почитание Богоматери существовало всегда.

В день торжества принято воздерживаться от тяжелой физической работы. Однако, по мнению священнослужителей, выполнение обычных бытовых дел вполне допустимо.

В день Успения верующие посещают храмы. Они участвуют в богослужении, слушают проповеди, посвященные смыслу этого дня. После посещения храма принято собираться за трапезой. Этот день не является постным. Однако, если он выпадает на среду или пятницу, то из постных блюд разрешается употреблять только рыбу и немного вина.

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