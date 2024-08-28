Топливный рынок России: цены на бензин и дизель продолжают расти

За период с 19 по 26 августа в России наблюдалось очередное повышение розничных цен на горючее, согласно данным, опубликованным Росстатом.

Средняя стоимость бензина увеличилась на 0,24%, достигнув отметки в 57,98 рубля за литр. Дизельное топливо также подорожало, хотя и менее значительно - на 0,06%, составив 66,84 рубля за литр.

Эта тенденция продолжает динамику предыдущей недели, когда цены на бензин выросли на 0,29%, а на дизельное топливо - на 0,13%.

Анализ цен на отдельные марки бензина показывает, что Аи-92 подорожал на 0,09%, Аи-95 - на 0,17%, а Аи-98 продемонстрировал наиболее существенный рост - на 0,84%. При этом общий уровень инфляции в стране за аналогичный период составил 0,03%.

Географически, повышение цен на бензин затронуло 67 регионов России. Наиболее заметный рост зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе и Крыму. В столицах также наблюдалось повышение: в Москве на 0,1%, в Санкт-Петербурге - на 0,2%. Однако в некоторых регионах, таких как Магаданская область, Мордовия и Курская область, отмечено снижение цен.

Стоит отметить, что информация о недельных объемах производства нефтепродуктов не предоставляется в целях обеспечения информационной безопасности рынка, согласно пояснениям Минэнерго РФ.

В контексте регулирования рынка важно упомянуть действующий запрет на экспорт бензина за пределы ЕАЭС, который был введен 1 марта, временно приостановлен в мае и вновь возобновлен с августа. Правительство планирует сохранить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. При этом, по словам первого замглавы Минэнерго Павла Сорокина, введение аналогичных ограничений на экспорт дизельного топлива не планируется.

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