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Лесопожарные службы России ликвидировали 23 очага возгорания на 38 740 га
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Успешная борьба с лесными пожарами: 23 пожара потушены в России за сутки

Лесопожарные службы России ликвидировали 23 очага возгорания на 38 740 га

Согласно последним данным от Авиалесоохраны, лесопожарные службы успешно справились с тушением 23 природных пожаров, охвативших общую площадь в 38 740 гектаров по всей России в течение последних суток. Эти операции проходили в 15 различных регионах страны.

На момент полуночи среды, в России было зарегистрировано 82 активных лесных пожара на общей площади 226 740 гектаров, которые активно подавлялись. Особенно крупные пожары были зафиксированы в Забайкальском крае, где насчитывалось 24 пожара, охвативших 118 875 гектаров.

Фото: commons. wikimedia. org/Ilya Plekhanov (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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