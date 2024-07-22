Специалисты по разминированию из Росгвардии провели тщательное обследование местности в Апшеронске, где произошел взрыв газа на территории торгового комплекса. По итогам проверки никаких подозрительных объектов обнаружено не было. Эту информацию предоставила пресс-служба регионального управления ведомства в Краснодарском крае.

Представители Росгвардии сообщили, что группа инженерно-технических специалистов из отряда ОМОН "Шторм-Юг" осуществила осмотр места инцидента, где в результате детонации газовоздушной смеси произошло разрушение строительных элементов. Эксперты ведомства изучили поврежденный объект, близлежащие помещения и прилегающую территорию.

Ранним утром в понедельник региональное управление МЧС проинформировало о взрыве газа в одном из зданий Апшеронска Краснодарского края. В ходе спасательной операции из-под обломков был извлечен один человек. Установлено, что в результате взрыва газовоздушной смеси произошло обрушение конструкций здания на площади около 100 квадратных метров, после чего возник пожар, охвативший 30 квадратных метров. Впоследствии возгорание было ликвидировано.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что взрыв произошел в торговом ряду Апшеронска. По данным источника РИА Новости, трое пострадавших были доставлены в больницу, еще один направлен на амбулаторное лечение. В Центральной районной больнице Апшеронского района сообщили, что в реанимации находится сотрудница аптеки с тяжелыми травмами, которую на вертолете эвакуировали в Краснодар. Остальные пациенты, согласно информации оперативного штаба, находятся в состоянии средней тяжести.

Прокуратура Краснодарского края инициировала проверку по факту происшествия. Следственное управление Следственного комитета России по региону возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Фото: commons. wikimedia.orgМЧС России Главное управление по Свердловской области( Creative Commons Attribution 4.0 License)