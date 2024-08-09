В Рыльске Курской области около 5-7 тысяч жителей решили остаться после объявления добровольной эвакуации

В Рыльске остаются около 7 тысяч жителей

Глава Рыльского района Андрей Белоусов сообщил, что порядка 5-7 тысяч жителей Рыльска в Курской области остаются в городе после решения властей объявить добровольную эвакуацию. По словам Белоусова, власти решили в добровольном порядке отселить жителей 10-километровой приграничной зоны и Рыльска.

"Сегодня с нашего района ушло на данный момент 14 автобусов, 560 человек… Город — 15 тысяч. Из 15 тысяч, я думаю, если у нас тысяч, может, 5-7 осталось, то это максимум. По ощущениям мы так чувствуем", — рассказал Белоусов.

Он также отметил, что тем жителям, у которых отсутствует возможность выехать на своем транспорте, соответственно, минтрансом области предоставляются автобусы в необходимом количестве.

Белоусов подчеркнул, что противника на территории района нет, но в регионе ситуация сложная, поэтому было принято решение помочь эвакуироваться тем, кто хочет уехать.

"Сами вы видите, что люди уехали, а у нас еще осталось 7 автобусов стоять. Поэтому в этой части все организовано, проблемных вопросов нет", — добавил Белоусов.

Эвакуированные жители будут перевезены в Курск и размещены в Пунктах временного размещения (ПВР).

Фото: commons.wikimedia.org/Alexxx1979 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)