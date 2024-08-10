Новый подводный робот «Аргус-Д» от ЦКБ «Рубин»: Прорыв в морской технике

Специалисты Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" завершили создание новейшего подводного робота "Аргус-Д", который будет представлен на форуме "Армия-2024", стартующем 12 августа.

Игорь Вильнит, руководитель ЦКБ "Рубин", уже поделился некоторыми подробностями о "Аргусе-Д", подчеркнув его отличия от предыдущей модели, представленной год назад. Модель прошлого года, переименованная в "Аргус-И" (инспектор), предназначена для детального исследования подводных объектов и морского дна.

В то время как "Аргус-Д" (доставщик) сконцентрирован на транспортировке и установке электронного и другого оборудования на морском дне.

Этот новый робот может, например, доставлять автономные донные сейсмические станции, разработанные Институтом океанологии им. Ширшова, или различную научную аппаратуру для сбора данных об океанских водах.

Обе модели, "Аргус-И" и "Аргус-Д", базируются на одной платформе и входят в одну серию тяжелых автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА).

Их корпуса имеют одинаковый диаметр в один метр, а также идентичные энергетические и движительные системы, управление и электронные компоненты.

"Аргус-Д" способен функционировать автономно до 20 часов при скорости в три узла (1,5 м/сек), которую можно увеличить, установив дополнительную литий-ионную батарею. Энергетическая установка робота не выбрасывает углекислый газ, что делает его экологически безопасным.

Максимальная скорость аппарата составляет 6 узлов, глубина погружения достигает 1000 метров, а в будущем планируется увеличение до 3000 метров. Длина "Аргуса-Д" чуть менее 9 метров, а весит он около 5,5 тонн. Робот оснащен системой обхода препятствий, гидролокаторами переднего обзора, доплеровским лагом и альтиметром.

Телеуправление "Аргусом-Д" будет использоваться только при выходе из базы и возвращении в нее. В случае возникновения проблем во время работы, аппарат автоматически передаст информацию оператору, который сможет взять управление на себя.

Фото: www.flickr.com/jayhem from Antibes, France (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)