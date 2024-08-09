Революционная логистика: МФТИ создали робота-кладовщика

Специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) разработали инновационного робота для складских операций, который исключает необходимость в операторах погрузочно-разгрузочной техники и минимизирует риски простоев, связанных с человеческим фактором.

Робот-кладовщик оснащен навигационной системой, работающей с использованием специальных магнитных меток, размещенных на потолке склада. Помимо этого, устройство обладает продвинутыми системами безопасности, включая обнаружение людей на своем пути.

Разработчики из МФТИ утверждают, что робот-кладовщик, выполняющий функции транспортировки палет, будет экономически выгоднее, чем содержание персонала для аналогичных задач. Кроме того, ученые создали программное обеспечение для полного автоматизированного управления складом, что позволит достичь наивысшей эффективности в логистических процессах.

На этапе разработки и первых испытаний робота в МФТИ была создана макетная площадка в масштабе 1:10, имитирующая складское пространство площадью 600 квадратных метров с потолками высотой 12 метров. Сейчас робот проходит активное тестирование на реальном складе, демонстрируя свою эффективность и надежность.

Фото: commons.wikimedia.org/Cortes003 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)