Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.08.2024 : 87,992
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.08.2024 : 95,1844
В России разработан робот-кладовщик
  1. Главная
  2. Наука

Революционная логистика: МФТИ создали робота-кладовщика

В России разработан робот-кладовщик

Специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) разработали инновационного робота для складских операций, который исключает необходимость в операторах погрузочно-разгрузочной техники и минимизирует риски простоев, связанных с человеческим фактором.

Робот-кладовщик оснащен навигационной системой, работающей с использованием специальных магнитных меток, размещенных на потолке склада. Помимо этого, устройство обладает продвинутыми системами безопасности, включая обнаружение людей на своем пути.

Разработчики из МФТИ утверждают, что робот-кладовщик, выполняющий функции транспортировки палет, будет экономически выгоднее, чем содержание персонала для аналогичных задач. Кроме того, ученые создали программное обеспечение для полного автоматизированного управления складом, что позволит достичь наивысшей эффективности в логистических процессах.

На этапе разработки и первых испытаний робота в МФТИ была создана макетная площадка в масштабе 1:10, имитирующая складское пространство площадью 600 квадратных метров с потолками высотой 12 метров. Сейчас робот проходит активное тестирование на реальном складе, демонстрируя свою эффективность и надежность.

Фото: commons.wikimedia.org/Cortes003 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

Мир

В Белграде около 1 тыс. человек собрались у здания правительства и МИД республики

В Белграде около 1 тыс. человек собрались у здания правительства и МИД республики

Воскресная акция является продолжением начавшихся в сербской столице 10 августа протестов, в ходе которых собравшиеся перекрывали соединяющий старую и новую части города мост Газела, часть международной трассы Е75, а также парализовали железнодорожное сообщение в столице, заняв пути на двух городских вокзалах.

Читать полностью
В Греции возникли два природных пожара близ Афин

В Греции возникли два природных пожара близ Афин

В Греции возникли два природных пожара в области Аттика, близ Афин. Для тушения огня задействованы более 250 пожарных, 12 самолетов и 7 вертолетов. Пожар в районе Варнава угрожает распространением к озеру Марафон, при этом пламя достигает высоты более 25 метров.

Читать полностью

Общество

Врач Русакова: в магазине лучше выбрать соки без добавок и красителей

Врач Русакова: в магазине лучше выбрать соки без добавок и красителей

Диетолог Дарья Русакова порекомендовала выбирать соки без добавок и красителей, особенно из линейки детского питания, так как они содержат больше витаминов и пищевых волокон. Однако употреблять их следует не чаще двух раз в неделю.

Читать полностью
Турэксперт Ансталь: при отказе от all inclusive Турция потеряет многих туристов

Турэксперт Ансталь: при отказе от all inclusive Турция потеряет многих туристов

Турция вряд ли откажется от системы all inclusive ("все включено"), так как это может привести к значительному снижению числа туристов, особенно из России, где такая система пользуется большой популярностью.

Читать полностью

Новости