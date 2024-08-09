В ДТП, случившемся на юге Москвы, пострадало 4 человека

На юге Москвы столкнулись такси и рейсовый автобус, в результате чего пострадали четыре человека. По данным Telegram-канала Московской госавтоинспекции, пассажиры автобуса не пострадали.
По предварительным данным, на Каширском шоссе, в 7.30 утра, рейсовый автобус был сбит автомобилем, когда он остановился на остановке.
Согласно сообщению, водитель такси и трое его пассажиров, в том числе 14-летний ребенок, в результате ДТП получили травмы и были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
В настоящее время сотрудники ГИБДД работают над выяснением всех фактов происшествия.
Фото: commons.wikimedia.org
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