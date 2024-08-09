Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 09.08.2024 : 86,5621
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 09.08.2024 : 94,1333
В результате ДТП в столице пострадало несколько человек
  1. Главная
  2. Происшествия

В ДТП, случившемся на юге Москвы, пострадало 4 человека

В результате ДТП в столице пострадало несколько человек

На юге Москвы столкнулись такси и рейсовый автобус, в результате чего пострадали четыре человека. По данным Telegram-канала Московской госавтоинспекции, пассажиры автобуса не пострадали.

По предварительным данным, на Каширском шоссе, в 7.30 утра, рейсовый автобус был сбит автомобилем, когда он остановился на остановке.

Согласно сообщению, водитель такси и трое его пассажиров, в том числе 14-летний ребенок, в результате ДТП получили травмы и были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники ГИБДД работают над выяснением всех фактов происшествия.

Фото: commons.wikimedia.org

Мир

У здания российского посольства в Токио собрались протестующие

У здания российского посольства в Токио собрались протестующие

В Токио ультраправые организации проводят акции протеста у посольства России в годовщину окончания Второй мировой войны. Полиция ограничила доступ к дипмиссии, протестующие выкрикивают лозунги из проезжающих мимо автомобилей, передает корреспондент РИА Новости.

Читать полностью
СМИ: новый глава ХАМАС заинтересован в мире с Израилем

СМИ: новый глава ХАМАС заинтересован в мире с Израилем

В ХАМАС заговорили о намерении провести все же переговоры с Израилем до эскалации ситуации с Ираном.

Читать полностью

Общество

Юрий Куклачёв признался, что кошки помогают ему восстановиться после инфаркта

Юрий Куклачёв признался, что кошки помогают ему восстановиться после инфаркта

Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв признался, что кошки помогают ему восстановиться после инфаркта.

Читать полностью
Композитор Игорь Саруханов признался, что не знаком с творчеством Шамана

Композитор Игорь Саруханов признался, что не знаком с творчеством Шамана

Композитор и музыкант Игорь Саруханов признался, что не знаком с творчеством певца Ярослава Дронова, известного как Шаман.

Читать полностью

Новости