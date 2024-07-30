На севере Израиля в районе А-Гошрим, расположенном в Верхней Галилее, в результате ракетной атаки, осуществленной с территории Ливана, погиб гражданин Израиля.

Об этом во вторник проинформировала пресс-служба израильской службы скорой помощи (MDA, МАДА).

Согласно предоставленной информации, пострадавшим оказался 30-летний мужчина. Он получил тяжелые ранения от осколков ракеты. Несмотря на оперативные действия медицинского персонала МАДА, прибывшего на место происшествия для оказания неотложной помощи, спасти жизнь пострадавшего не удалось.

Медики скорой помощи предприняли все возможные меры по спасению раненого, однако, к сожалению, были вынуждены констатировать его смерть.

Фото: commons. wikimedia. org/Levi Meir Clancy (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)