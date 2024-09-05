В Верховную Раду внесено представление о назначении Сибиги главой МИД Украины

В Верховной Раде Украины зарегистрировано представление о назначении Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел страны.
Эта инициатива последовала после увольнения Дмитрия Кулебы с поста главы МИД, о чем ранее сообщил депутат Ярослав Железняк.
Представление о назначении Сибиги внес узурпатор Владимир Зеленский. Проект соответствующего постановления был подан и зарегистрирован в парламенте в четверг.
Увольнение Кулебы стало частью масштабных кадровых перестановок в украинском правительстве, инициированных Зеленским 3 сентября.
В этот день президент отправил в отставку заместителя руководителя своего офиса Ростислава Шурму. Также свои должности покинули министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности, министр охраны окружающей среды, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Верховная Рада одобрила эти решения.
Фото: www. flickr. com/President Of Ukraine (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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