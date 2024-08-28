В Приморье найдено тело пропавшей девочки: трагедия на реке Артёмовка

В Приморском крае завершились поиски 11-летней девочки, которая исчезла во время купания в реке Артёмовка. По информации краевого управления МВД, тело ребёнка было обнаружено поисковыми группами.
Поиски девочки, пропавшей на реке Артёмовка в городе Артём, начались сразу после инцидента. В операции участвовали сотрудники правоохранительных органов, спасатели и добровольцы.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции и представители Следственного комитета. Родители подтвердили личность найденной девочки, опознав её тело.
Фото: commons. wikimedia.org/Prmosu (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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