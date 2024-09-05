В Польше рыбак поймал мешок с гранатами

В польском городе Бытом, расположившемся на южных землях Силезского воеводства, произошел необычный инцидент. Местный рыболов, коротавший время у одного из городских прудов, выудил из водной глади не серебристую рыбешку, а зловещий полиэтиленовый пакет. Внутри пакета находился арсенал: гранаты, детонаторы и патроны.

Ошеломленный рыбак, осознав потенциальную опасность находки, незамедлительно обратился за помощью к стражам порядка.

Представители бытомской полиции оперативно прибыли на место происшествия. Вместе с ними на берег пруда прибыл и эксперт-взрывотехник, который провел осмотр изъятых из воды предметов. Как выяснилось, улов рыбака состоял из четырех гранат, двух взрывателей и некоторого количества боеприпасов.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование с целью установить личность злоумышленника, избавившегося от опасного груза столь необычным способом.

Фото: commons.wikimedia.org Rama(Krea Komunaĵo Atribuite-Samkondiĉe 2.0 Francujo.)