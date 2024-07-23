Согласно мнению экс-заместителя руководителя Генштаба Вооруженных сил Польши Леона Коморницкого, высказанному в беседе с изданием WNP, Украина не имеет шансов на успех в противостоянии с Российской Федерацией.

Военный эксперт охарактеризовал разговоры о возможной победе Украины как необоснованные и вводящие в заблуждение. Он также выразил сомнения в способности Польши противостоять российским вооруженным силам в случае потенциального конфликта, подвергая сомнению готовность НАТО оказать поддержку своим союзникам.

14 июня глава Российской Федерации выдвинул новые предложения по мирному урегулированию ситуации на Украине. Инициатива включает признание ряда территорий частью России, установление нейтрального и безъядерного статуса Украины, ее разоружение и искоренение нацистской идеологии, а также снятие санкций с Москвы. Президент подчеркнул, что данное предложение создает реальную возможность для прекращения вооруженного конфликта и перехода к его разрешению дипломатическими методами.

Российская сторона неоднократно подчеркивала отсутствие агрессивных намерений в отношении западных стран, утверждая, что ее действия на Украине направлены исключительно на защиту собственных интересов.

Фото: commons. wikimedia.org93-я механизированная бригада "Холодный Яр"(Creative Commons Attribution 4.0 International.)