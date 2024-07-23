Согласно мнению экс-заместителя руководителя Генштаба Вооруженных сил Польши Леона Коморницкого, высказанному в беседе с изданием WNP, Украина не имеет шансов на успех в противостоянии с Российской Федерацией.
Военный эксперт охарактеризовал разговоры о возможной победе Украины как необоснованные и вводящие в заблуждение. Он также выразил сомнения в способности Польши противостоять российским вооруженным силам в случае потенциального конфликта, подвергая сомнению готовность НАТО оказать поддержку своим союзникам.
14 июня глава Российской Федерации выдвинул новые предложения по мирному урегулированию ситуации на Украине. Инициатива включает признание ряда территорий частью России, установление нейтрального и безъядерного статуса Украины, ее разоружение и искоренение нацистской идеологии, а также снятие санкций с Москвы. Президент подчеркнул, что данное предложение создает реальную возможность для прекращения вооруженного конфликта и перехода к его разрешению дипломатическими методами.
Российская сторона неоднократно подчеркивала отсутствие агрессивных намерений в отношении западных стран, утверждая, что ее действия на Украине направлены исключительно на защиту собственных интересов.
Фото: commons. wikimedia.org93-я механизированная бригада "Холодный Яр"(Creative Commons Attribution 4.0 International.)
Проведённый опрос показал отношение американцев к выходу из президентской гонки Джо Байдена
Недавний опрос, проведенный исследовательской компанией YouGov совместно с телеканалом CBS News, выявил высокий уровень поддержки среди избирателей-демократов решения президента США Джо Байдена отказаться от участия в предстоящих выборах.
Илон Маск задался вопросом, куда пропал Джо Байден
В последнее время в американском обществе нарастает беспокойство по поводу длительного отсутствия президента Джо Байдена на публике. К этой дискуссии присоединился и известный бизнесмен Илон Маск, выразивший свое недоумение относительно местонахождения главы государства в социальной сети Х.
Терапевт Скерр: жировая болезнь печени может прогрессировать до рака
Британский терапевт Мартин Скерр обсудил риск развития рака печени при ожирении органа.
В состав продуктов начали добавлять воду, чтобы увеличить их вес
Качество продуктов за последние годы значительно ухудшилось, а производители пытаются исхитриться, чтобы их товар приобрели. Об этом NewsInfo.Ru сообщили руководитель Общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь и врач-диетолог, руководитель компании PRO&FIT Марина Макиша.