В Польше был задержан человек готовивший диверсии в стране

Министр внутренних дел и координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк сообщил журналистам о задержании подозреваемого в подготовке диверсионных актов на территории страны.
По его словам, был арестован еще один человек, планировавший провести диверсии в Польше.
Семоняк также отметил, что на данный момент он не может раскрыть детали этого дела.
Стоит отметить, что за последнее время польские власти задержали около 20 человек, которых подозревают в шпионаже и организации диверсионных действий.
Фото: commons.wikimedia.orgПшикута(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)
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