В Польше был задержан человек готовивший диверсии в стране

В Польше задержали мужчину который готовил диверсии в стране

Министр внутренних дел и координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк сообщил журналистам о задержании подозреваемого в подготовке диверсионных актов на территории страны.

По его словам, был арестован еще один человек, планировавший провести диверсии в Польше.

Семоняк также отметил, что на данный момент он не может раскрыть детали этого дела.

Стоит отметить, что за последнее время польские власти задержали около 20 человек, которых подозревают в шпионаже и организации диверсионных действий.

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