В Польше полиция угрожает правительству протестами

Польские стражи порядка выдвинули властям республики своеобразный ультиматум, предупредив о возможности масштабных акций протеста в случае, если правительство не пересмотрит принципы выделения средств на нужды правоохранительных структур. Об этом сообщила радиостанция RMF24.

Представители профсоюза работников полиции не исключили вероятность возобновления протестных мероприятий. Более того, по неофициальным каналам прошла информация о возможной "эпидемии" среди сотрудников в День независимости Польши, 11 ноября. Подразумевается, что полицейские могут массово уйти на больничный. Радиостанция уточнила, что в ближайшее время профсоюзное руководство совместно с начальством обсудит дальнейшую стратегию действий.

Недовольство сотрудников вызвано тем, что, по их мнению, в то время как финансирование вооруженных сил неуклонно растет, потребности полиции остаются без должного внимания. Профсоюзные деятели уверены, что правительственные структуры прекрасно осведомлены о необходимых мерах для повышения морального духа в рядах стражей порядка. В первую очередь, по их словам, требуется корректировка бюджета, приведение его в соответствие с реальными нуждами.

Один из лидеров протестного движения отметил, что данная проблема уже поднималась в обращении к председателю Сейма. Профсоюз настаивает на привязке финансирования полиции к показателям валового внутреннего продукта. Это, по их мнению, обеспечит независимость правоохранительных органов от случайных законодательных инициатив или произвольных решений отдельных представителей власти.

Полицейские структуры Польши уже не первый год испытывают кадровый голод, обусловленный тем, что количество увольняющихся сотрудников превышает число новобранцев. Профсоюзные активисты считают, что руководителям необходимо предоставить больше возможностей как для привлечения новых кадров, так и для удержания опытных специалистов.

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