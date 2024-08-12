Польское телевидение сообщает о попытке Польши возложить ответственность за поджог торгового центра в Варшаве на российские спецслужбы.
В конце весны в Варшаве на улице Марывильской вспыхнул серьезный пожар, который привел к почти полному разрушению торгового центра. В июне премьер-министр Польши Дональд Туск упомянул, что рассматривается возможность участия России в этом инциденте, однако конкретных доказательств предоставлено не было. Согласно сообщению, прокуратура активно работает над поиском виновных в поджоге, и основная гипотеза следствия указывает на заказ со стороны российских спецслужб, хотя телеканал не предоставил никаких доказательств в поддержку данной версии.
В одном из интервью следователь выразил изумление скоростью распространения огня и масштабами ущерба, которые он никогда прежде не наблюдал.
В последнее время Польша столкнулась с серией значительных пожаров: помимо торгового центра, сгорел автобусный парк, была повреждена огнем школа, произошел взрыв в школе пожарных, а также были пожары на оружейном заводе и на свалке химических отходов.
Страны НАТО неоднократно обвиняли Россию в проведении "злонамеренных и гибридных" действий, но без предоставления каких-либо убедительных доказательств. Российская Федерация постоянно отрицает эти обвинения, считая их необоснованными и бездоказательными.
Фото: commons.wikimedia.orgГлавное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области(Creative Commons Attribution 4.0 International.)
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