В Польше сообщили о падении второго метеорологического зонда

Второй за сутки российский метеорологический зонд упал на территорию Польши, сообщила радиостанция RMF FM.
В среду похожий метеозонд с надписями на русском языке был обнаружен на дереве вблизи населённого пункта Добре Място, расположенного примерно в 20 километрах севернее Ольштына. Полицейские обеспечивали его охрану на протяжении всей ночи. Позднее военные подтвердили, что найденный объект является метеорологическим зондом.
Сообщается, что в лесной зоне рядом с поселением Пиш, в Варминско-Мазурском воеводстве, были найдены фрагменты, предположительно принадлежащие российскому метеозонду. На данный момент удалось обнаружить только измерительное оборудование, воздушный шар не был найден.
На месте происшествия продолжают дежурить сотрудники полиции. Устройство будет подвергнуто дальнейшему изучению, однако, по предварительным данным, оно, скорее всего, является частью российского метеорологического зонда.
В текущем году подобные объекты уже несколько раз находили на территории Варминско-Мазурского воеводства. По информации польских властей, эти метеозонды были запущены с метеорологической станции, расположенной вблизи Калининграда.
Фото: commons.wikimedia.orgUser:Darwinek( Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.)
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