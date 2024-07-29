Согласно информации, распространенной Radio Zet, вооруженные силы США осуществляют транспортировку бронетехники из Германии на территорию Польши.

В рамках этой операции, направленной на усиление восточных рубежей Североатлантического альянса, в польский город Повидз, расположенный на северо-востоке страны, перемещаются 87 танков и 150 боевых машин пехоты.

Источник уточняет, что данные действия являются частью заранее спланированного мероприятия по передислокации военного оборудования армией Соединенных Штатов. Вооружение и транспортные средства перемещаются с немецких военных объектов на складские помещения в Повидзе, где ранее они хранились на территории военного склада в Мангейме.

Radio Zet также отмечает стратегическое расположение складов в Повидзе, которые находятся в непосредственной близости от аэропорта. Такое расположение обеспечивает возможность оперативной воздушной транспортировки оборудования вместе с боеприпасами в случае возникновения такой необходимости.

По имеющейся информации, процесс передислокации военной техники планируется завершить к концу сентября текущего года.

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