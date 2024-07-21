Глава польского правительства Дональд Туск выразил мнение, что отказ президента США Джо Байдена от участия в предвыборной кампании стал для него наиболее трудным жизненным выбором.

В минувшее воскресенье действующий американский лидер объявил о решении не баллотироваться на второй президентский срок. Вместо этого он высказался в поддержку кандидатуры своего нынешнего заместителя Камалы Харрис. Стоит отметить, что бывший президент Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о своей уверенности в легкой победе над Харрис в случае ее выдвижения.

В своем сообщении на платформе X польский премьер-министр подчеркнул значимость решений Байдена для укрепления безопасности Польши, США и мирового сообщества в целом. Туск также отметил вклад американского президента в усиление демократических ценностей и свободы.

По мнению польского политика, последнее решение Байдена об отказе от участия в выборах было продиктовано теми же благородными намерениями, что и его предыдущие шаги на посту главы государства. Туск выразил понимание сложности этого выбора для американского лидера.

Фото:commons.wikimedia.orgАдриан Гричук(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland.)