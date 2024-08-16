Арест в Польше: молдавская пара заставляла россиян-инвалидов попрошайничать

В Польше задержали супружескую пару из Молдавии, которая принуждала двух россиян с инвалидностью просить милостыню у торговых центров.
Об этом сообщила пресс-секретарь Варминьско-Мазурского пограничного управления Мирослава Александрович.
По информации Александрович, в 2021 году молдавская пара привезла в Польшу двух россиян-инвалидов, пообещав им легальную работу. Однако по прибытии в страну у россиян отобрали инвалидные коляски и вместо них предоставили сооружение из строительных досок с маленькими колесами для передвижения.
Раскрыть это дело удалось благодаря тому, что одного из россиян отправили в центр для иностранцев в Кентшине. Там с ним провели беседу, после которой у правоохранителей появились подозрения, что он стал жертвой торговли людьми.
Гданьская районная прокуратура предъявила молдавской паре обвинения в торговле людьми, за что им грозит до 20 лет тюремного заключения. В отношении подозреваемых применена мера пресечения в виде временного ареста на три месяца.
Фото: commons. wikimedia.org/Darwinek (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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