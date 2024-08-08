Оренбуржец напал и поджег сожительницу в Лосино-Петровском

Житель Оренбурга был обвинен в нанесении телесных повреждений своей девушке, которую он избил и облил горючей жидкостью.

Пострадавшую доставили в больницу с подозрением на травму мозга и 40 процентными ожогами тела , сообщает Telegram-канал ГУ МВД по Московской области.

В ведомстве заявили, что в отдел полиции Лосино-Петровского поступило сообщение о бытовой драке, произошедшей 7 августа в квартире одного из домов поселка Биокомбинат.

По прибытии на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов уставновили, что в ходе конфликта, мужчина напал на женщину, избил её, облил средством для розжига и поджег. По информации СМИ, мужчина находился под воздейтсвием наркотических веществ.

У женщины, в результате действия огня, повреждены лицо и тело, а также обгорели волосы. Она находится в тяжёлом состоянии.

Причины и детали конфликта устанавливаются следователями.

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