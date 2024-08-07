В Щелково водитель грузовика задавил ребенка, он погиб

По данным прокуратуры Московской области, в Щелково водитель грузовика сбил девятилетнего мальчика, в результате чего мальчик скончался.
«Сегодня около восьми часов вечера 9-летний ребенок, ехавший на велосипеде, был сбит водителем грузовика на улице Школьная. Сдавая назад, водитель не рассчитал и наехал на ребёнка. От полученных травм мальчик скончался на месте.
Щелковская городская прокуратура следит за установлением всех подробностей происшествия, Принимается решение о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
Фото: commons.wikimedia.org
Парламент Болгарии принял закон о переходе на евро
Издание БТА сообщает, что болгарский парламент одобрил переход с национальной валюты на евро в качестве основной
NI: Пентагону повезёт, если из 300 он получит 20 бомбардировщиков B-21
Пентагону повезёт, если при запросе в 300 единиц он получит 20 бомбардировщиков B-21, которых из-за высокой цены не хватит для сдерживания угроз для США, пишет National Interest.
Актёр Иван Охлобыстин назвал главную цель России
Звезда сериала "Интерны" Иван Охлобыстин рассказал, какая важная миссия возложена на нашу страну.
Супруги-авиаторы Калагурова и Фёдоров разбились в Приморском крае
Трагедией закончился перелёт на личном самолёте из Сахалина в Приморье известных пилотов-путешественников Алёны Калагуровой и Сергея Фёдорова.