В Щелково водитель грузовика задавил ребенка, он погиб

По данным прокуратуры Московской области, в Щелково водитель грузовика сбил девятилетнего мальчика, в результате чего мальчик скончался.

«Сегодня около восьми часов вечера 9-летний ребенок, ехавший на велосипеде, был сбит водителем грузовика на улице Школьная. Сдавая назад, водитель не рассчитал и наехал на ребёнка. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Щелковская городская прокуратура следит за установлением всех подробностей происшествия, Принимается решение о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

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